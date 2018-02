@| Siempre estuve orgullosa de vivir en un país donde la discriminación no existía, donde decirle negrita o negrito era una forma cariñosa de referirse a alguien; donde ser negro era un orgullo no solo por su color de piel sino porque siempre se decía que eran longevos y su cutis resistente a las arrugas. Antes, según la cédula de identidad yo tenía cutis trigueño hoy día tengo cutis blanco. Cómo aclaré mi cutis ni idea, pero me sentía bien con dicha descripción, hoy me dicen cutis blanco y me siento extraña, como engañando a la gente.



Me pregunto quién discrimina. La discriminación creada a través de leyes, decretos y resoluciones ha llegado al punto de crear una Policlínica de Servicio al Afro Descendiente para atender la Anemia Falciforme. Me pregunto, esto no es discriminación, porque si bien la anemia falciforme afecta prioritariamente a quienes tienen antepasados de raza negra también afecta a los que tiene origen mediterráneo y a los de Oriente medio. Es que dicha enfermedad no puede ser tratada como toda otra en las respectivas sociedades médicas. Crean una Policlínica para los afro descendientes, ¿y para los demás?, ¿porqué ellos tienen un tratamiento especial? ¿Esto no es fomentar la discriminación?, y si es así, ¿no está penado por la Ley?, ¿o es que a ellos la Ley no se les aplica?



En definitiva, ¿en el Uruguay existe discriminación o es creada por intereses políticos?