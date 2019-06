Directores de entes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En un reciente reportaje donde fue entrevistado un Director de la oposición en Antel (Sr. Gustavo Delgado), le preguntaron acerca de los costos de construcción del Antel Arena; manifestó que él no lo sabía. Que no disponía de información. Una obra que estaba planificada como un gasto en los 40 millones de dólares, después se dijo en el propio Parlamento que eran 80. Al poco tiempo, el senador Mieres logró un informe del Tribunal de Cuentas y eran 92 y dado que faltan impuestos y algunos otros costos, todo permite pronosticar un gasto largamente superior a los 100 millones. Sin que por supuesto nadie lo sepa con exactitud.



Cuando hace un tiempo se comenzó con la Comisión Investigadora de Ancap, salieron a luz irregularidades de toda naturaleza y elevados montos en la administración de la empresa más grande del país. Un manejo absolutamente dispendioso e irresponsable de dineros públicos (publicidad, barcaza, hornos, etc) que costaron decenas de millones de dólares. Por supuesto la respuesta de los Directores todos fue “yo no sabía” y “no nos demostraron delito”. Como si se pudiese hacer cualquier cosa, jugar a los empresarios y perder millones y millones y está todo bien.



Inmediatamente de saberse los hechos se fue a buscar a la Directora por la oposición en el momento de los hechos y a su vez analizar cuál fue su actitud ante los mismos. La Directora dijo “yo no sabía”, “yo les había dicho al Directorio del PN que no me daban información”. Claro está, todo esto dicho luego del paso del tiempo y de haberse cobrado unas cuantas decenas de miles de dólares en sueldos.



Comprobamos que en este “sultanato” que se ha convertido el Uruguay se puede hacer lo que se quiera con el dinero de los contribuyentes y no es necesario rendirle cuentas a nadie.



En medio de tanto secreto y falta de idoneidad y de responsabilidad en las empresas más grandes del país, ¿alguien puede decir qué sentido tiene la presencia de Directores de la oposición en los Entes Autónomos?