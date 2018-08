@|Antes de decir algo, estaba esperando que respondieran determinadas autoridades sobre la reverenda ignorancia manifestada por la Directora de Cultura de la Intendencia de Paysandú, Cinthya Moizo.



Y las respuestas llegaron, tanto del propio Intendente de Paysandú, Guillermo Caraballo, como de la propia Ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Quienes tranquilamente respaldan la tonta (sic) ignorancia de la directora Moizo.



A ver… no me extraña absolutamente para nada dicho respaldo, ya que el Frente Amplio se ha dedicado con su trabajo de igualar para abajo en materia de educación, e ir borrando con el codo, nuestras máximas fechas patrias. Sin ir más lejos, por segundo año consecutivo el Presidente de la República se pega faltazo con certificado médico al acto conmemorativo en Florida por la Declaratoria de la Independencia. Y, ¿pasa algo? Nada.

A quién le interesa saber que se conmemora, un 19 de abril o un 23 de setiembre (aunque no esté en el calendario de fechas patrias, que debería estar la fecha que falleció el Gral. Artigas).



Yo me pregunto qué sería de nuestro presente si… “Perico El Bailarín” junto con Venancio Benavidez al frente de un grupo de criollos de la Banda Oriental, aquel 28 de febrero de 1811 a orillas del arroyo Asencio, al parecer estaban aburridos y como no tenían nada para hacer, se les ocurre la idea de emprender las primeras acciones revolucionarias contra las autoridades realistas españolas de Montevideo.



O un grupo de orientales, bueno… uruguayos, encabezados por un tal Juan Antonio Lavalleja y otro llamado Manuel Oribe, una mañana se miraron entre ellos y se dijeron “vamos hacer un viajecito desde San Isidro a la Agraciada” y llegaron un 19 de abril de 1825 a hacer turismo.

No olvidemos a ese vecino, que nació un 19 de junio de 1764 y como no existía Whatsapp, Facebook, PlayStation, tv cable, celulares y para pasar el rato se mete allá en 1797 como soldado en el cuerpo de Blandengues de Montevideo; tanto le gustó, que logró el triunfo en varias batallas (no de juegos de mesa, aclaro) que fueron muy importantes, para poder tomar mate tranquilos y que no anden esos españoles en la vuelta.

También había otro loco suelto en la vuelta, un tal Fructuoso Rivera, que se lo recuerda más por la avenida que por su alocado periplo en ese proceso de poder tomar mate tranquilos en la rambla.



Para qué recordar a estos, de la época de antaño si lo que importa realmente en un 25 de agosto es ir al comité de base a comer un chorizo al pan y dar ese abrazo frenteamplista y celebrar con un vasito de plástico con algo dentro, para brindar por ese día, ¿el día del comité de base? ¡Ah! pero también ese día se festeja otra cosa… el cumpleaños de doña Julia, ¡Salú, por doña Julia!



Este es el Uruguay en el que estamos, para los que están afuera y leen estas palabras. Un Uruguay donde el partido de gobierno, hace un desastre cultural de tal magnitud que se torna anémico grave; donde la Directora de Cultura de la Intendencia de Paysandú Cinthya Moizo, quien es licenciada en Gestión Cultural egresada de la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAEH (universidad privada) y con un postrado internacional en Gestión y Política en Cultura y Comunicación realizado por FLACSO Argentina, riéndose e importándole un pepino volador, el saber las fechas patrias de su país y ocupando el cargo que ocupa, refiriéndose a la política interna de la República Argentina.



Pero aún peor, debemos sumarle otra vergüenza por parte del propio Intendente de Paysandú, el frenteamplista, Guillermo Caraballo (jefe de Moizo), respaldando a la Directora y como sus palabras fueron en torno a un pin-pong de preguntas a la misma, éste dijo: “Notoriamente hay falta de experiencia en manejo de medios. Uno a veces comete errores o tiene lagunas. Con franqueza, entiendo que le haya pasado eso”. Pero esto no termina aquí, a lo anterior hay que sumarle a la mismísima María Julia Muñoz, Ministra de Educación y Cultura, dijo: “Creo que es una mujer competente en lo que tiene que ver con la administración de una plataforma para que la cultura del departamento salga adelante”.



Queridos amigos de Paysandú, quiero informarles que si esa directora es competente para la administración de la cultura de vuestro departamento, ustedes están en el horno con papas y boniatos.



Fiel reflejo material, de que la cultura nacional está en el CTI, firmando lentamente la partida de defunción.



Nada más para agregar.