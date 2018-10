Director de ASSE y marcha por la diversidad

@| Diversidad, según una de las definiciones de la RAE (Real Academia Española) diversidad es: variedad, desemejanza, diferencia.



Tolerancia: según la misma Academia y en una de sus tantas definiciones es: respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.



Si me guío por éstas definiciones y participo en la marcha por la diversidad (variedad) y me autoproclamo como tolerante festejaré a cualquier colectivo humano, político y/o religioso que participe.



Cuando quien pregona esto es además una figura pública y desfila vestido con indumentaria religiosa quien dice ser tolerante demuestra no serlo y termina desfigurado el concepto de la marcha pidiendo tolerancia para algunos y practicando lo contrario con otros.