Dirección Nacional de Loterías y Rendición de Cuentas 2018

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Con mucho interés he leído la noticia en el diario El País, que la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas ha presentado la Memoria Anual de su Gestión ante el Poder Legislativo.



“La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas bloqueó 178 sitios de apuestas por Internet, según la Memoria Anual de la Gestión del Gobierno presentada al Poder Legislativo”.



“Se continúa con el bloqueo de sitios web que ofrecen apuestas por Internet que no cuentan con la licencia otorgada por el Estado para su explotación, habiendo bloqueado 178 sitios durante este año 2018”.



Este tipo de información golpea mis oídos. Seguimos con un gobierno intervencionista, que prohibe, restringe, quita libertades a los habitantes y no promueve la competencia para lograr una mayor eficiencia.



Lamentablemente en su web, no he encontrado la Misión y Visión de la Dirección. Supongo debería girar en explotar y administrar los juegos de loterías y quinielas dentro del territorio nacional y así contribuir a un mejor bienestar de la sociedad. Al no encontrarlos, no puedo decir si contribuye o no a mejorar el bienestar de los habitantes de la República o quizá, solo al de unos pocos.



¿Qué debería, a mi entender, haber resaltado la Memoria?



La Dirección Nacional de Loterías y Quinielas cumple en destacar que ha competido con 178 sitios web que ofrecen juegos por Internet en el 2018, logrando aumentar el número de apuestas y monto respecto al 2017.

Lamentablemente, el director Luis Gama se preocupa de mantener un mercado cautivo en lugar de mejorar la gestión del Organismo que dirige.

El 5 de Oro, ha sufrido modificaciones en contra del apostador a lo largo del tiempo que detallo algunos:



Durante el gobierno del Dr. Lacalle, se creó un impuesto del 5% al pozo con el objetivo de financiar todas las intervenciones médicas en el exterior y se terminaran los pedidos de ayuda por TV. Decenas y centenas de millones de dólares que hasta hoy podrían haber financiado también los medicamentos de alto costo que el MSP niega a los usuarios.



También se eliminó, de no acertarse, la acumulación del pozo de plata.

Se le gravó con IVA a la apuesta y luego se gravó con el IRPF al pozo acertado, (Impuesto que he visto que alcanza al menos al 20% del monto ganado).



Los premios que otorga son muy bajos con una probabilidad de acierto también baja.



Señor Director Luis Gama, en lugar de prohibir, dedíquese a competir mejorando sus productos. Le pagamos un muy buen sueldo para que su gestión sea exitosa. Una gestión exitosa se logra saliendo a la cancha a competir, no a prohibir la competencia.



Señor Director, ofrezca buenos y atractivos productos y seguro que aumenta la recaudación. Y también refiero a la Quiniela, la desproporción de lo apostado con los premios que otorga, los números limitados que no se permite jugar, etc.



Tiene mucho para trabajar antes de ocurrírsele prohibir. Gestión, imaginación, alianzas estratégicas son el camino para ser mejores.



Por su Curriculum Vitae que figura en la web, que sólo habla de una tarea de asesor en OSE y de su actividad en esa Dirección, no logro inferir si usted ha tenido una prolífica y exitosa carrera a nivel privado y un expertise acorde que le ayuden a afrontar los desafíos de competir en un mercado abierto y sin restricciones.



Deseo sinceramente que el año próximo cuando deje el cargo (si hay cambio de autoridades) se le recuerde como alguien que hizo algo más que prohibir en la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas.