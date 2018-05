Dirección Nacional de Cultura

*|El domingo 22 de abril, visité los museos: Casa de Lavalleja, de Rivera y Romántico.



Quiero comentar en primer lugar, que no me parece nada bien que el único personal presente corresponda a una empresa de seguridad, debería haber, por lo menos, un funcionario del MEC a quien se pueda consultar en caso de necesidad.



En segundo lugar, deploro enfáticamente la actitud de los guardias en el Museo Romántico. En un momento de mi recorrida por las salas, me di cuenta que las 3 personas de esa empresa, seguían cada uno de mis pasos, como si yo fuera una delincuente.



Me dirigí a ellos y se los dije, y me respondieron que era su trabajo. Continué rápidamente observando lo que aún me faltaba, con una sensación de incomodidad tremenda.



Me pregunto, ¿quién capacita al personal? ¿Es eso lo que tienen que hacer?

Por otra parte, ¿no hay cámaras de seguridad?



Otro comentario: en el Museo Casa de Rivera hay una preciosa puerta sin ninguna indicación de su origen, así como el torno, que reconocí por la inscripción.



En definitiva, propongo que transformen los museos en lugares “amigables” y que sean atendidos por personal idóneo.