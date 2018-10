De la Dirección Nacional de Aduanas

@|Tengo el agrado de dirigirme a Uds. a efectos de brindar respuesta a la nota publicada en el Suplemento “El Empresario” de vuestro diario, realizada al Sr. Gerente Comercial para América Latina de Tiendamia Manuel Gros, con fecha 5 de octubre de 2018, relativa a Compras por Internet.



Al respecto, el día 20/08/2018 esta Dirección Nacional reunió a los operadores postales para poner en su conocimiento, una serie de cambios en la tramitación de los despachos amparados a la franquicia del decreto 356/2014 (y sus modificativos Decreto 336/2015 y 453/2016), que se implementarán a mediados de enero de 2019. Una de las medidas que se anunció fue la inclusión de la fecha de nacimiento del titular de la encomienda en la declaración aduanera. Esta medida tiene dos propósitos, uno es el de transparentar el cumplimiento del requisito de mayoría de edad del titular de la encomienda establecido en el decreto y otro es el de hacer más difícil la suplantación de identidad, es decir el registro de compras por Internet usando los datos identificatorios de otra persona física, obtenida generalmente accediendo a información pública en Internet. Esta suplantación de identidad se presenta con bastante frecuencia y los operadores postales no la evitan, aunque es justo aclarar que no es su responsabilidad hacerlo, es de la DNA.



La Dirección Nacional de Aduanas ha entendido que incluir esta fecha en la información requerida no ofrece ninguna complejidad. Todos los titulares de la encomienda conocen esta información, o al menos la que figura en su cédula de identidad, todos los operadores postales cuentan con registros electrónicos con los datos de sus clientes y agregar esta fecha, dando el tiempo adecuado para hacerlo, no ofrece ningún problema para personas que utilizan dichas plataformas de compras.



En general los operadores postales entendieron razonable el planteo y solicitaron diferir la medida hasta mediados de enero para evitar distorsiones a la zafra de las fechas festivas, pedido al que la DNA accedió.

Como siempre los operadores postales manifestaron su compromiso con el cumplimiento de la legislación.



Por lo expresado, la opinión del entrevistado respecto de los efectos de la medida, no se comparte pero se entiende que en el libre juego democrático, es su derecho expresarla.



Lo que resulta inadmisible es que se acuse que la Dirección Nacional de Aduanas actúa motivada en forma espuria, pues las razones que fueron explicadas a los operadores, tienen el propósito de mejorar el control y combatir una patología que perjudica a los compradores legítimos y no beneficiar a un sector empresarial.