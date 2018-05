@|Todos sabemos que el país está mal, la aparición de Un Solo Uruguay lo demuestra inequívocamente. La situación es el resultado de la política que ha aplicado el Frente Amplio usando la mayoría que tienen en el Parlamento, la que además le ha permitido actuar sin control.



Los comunicadores y hasta los políticos señalan siempre que el Frente Amplio se desempeña con “la mayoría que el pueblo le otorgó” desconociendo que, en lo que se refiere a las bancas en la Cámara de Diputados, no es verdad.



La Constitución establece que la adjudicación de las bancas en la Cámara de Diputados se debe realizar en forma proporcional a los votos obtenidos en todo el país (art. 88). Todos sabemos que en las elecciones de octubre, en las que se eligen a los parlamentarios, el Frente Amplio no obtuvo la mayoría de los votos, fue el Lema más votado, pero fue minoría, fue la minoría mayor. A pesar de ello tiene la mayoría de las bancas en la Cámara de Diputados. La adjudicación de las bancas que realizó la Corte Electoral hizo de una minoría mayoría lo que claramente no mantiene la proporción que la Constitución dispone, la invierte y por ello viola la Constitución y en una forma gravpsima, ya que le dio todo el poder al Frente Amplio.



En números, el Frente Amplio obtuvo el 49,45% de los votos, los demás partidos obtuvieron el 50,55%, sin embargo tiene el 50,51% de los diputados, los otros tienen el 49,49%. El diputado 50 no le corresponde, es un diputado de facto.



Es inexplicable que los políticos, comunicadores y politólogos afirmen que el Frente Amplio impone sus políticas y actúa sin control porque los votantes así lo decidieron cuando no fue así.



La violación de la Constitución que resulta de la actuación de la Corte Electoral es gravísima por lo que es increíble que ningún Juez o Fiscal lo notara ya que ninguno actuó y siguen sin hacerlo. ¿No es delito grave cambiar el resultado de las elecciones?



Por último, es incomprensible que nuestros representantes, los parlamentarios a los que hemos elegido con nuestros votos, no hayan actuado para solucionar este problema institucional, que es el mas grave que Uruguay ha tenido desde la recuperación de la democracia.



¿Cómo es que no se han presentado ante la Suprema Corte de Justicia demandando la declaración de inconstitucionalidad de la Ley por la que la Corte Electoral adjudica las bancas que ha modificado el resultado de las elecciones?