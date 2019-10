Dios los cría y ellos se juntan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Como parece que la heladera no es apta para ser candidata, los frentistas están apelando a cualquier tipo de recurso así sea este inconstitucional, con tal de seguir divulgando mentiras.



Ahora la página de Presidencia, la cual debería ser utilizada para comunicar a la población asuntos de su interés, es utilizada por Murro para hablar con soberbia y tratando de convencer a los desencantados para que los sigan votando.



Como recibió el mismo trato que Astori y cuando quiso ser candidato lo patearon, su forma de desahogarse es destilando veneno. Resulta gracioso cuando uno lo ve en televisión diciendo que le duele el porcentaje de desempleo. Lo que no se ve en que haga algo para resolverlo y si por desgracia llegan a ganar, le anticipo que los empresarios van a hacer la plancha y seguirán bajando personal, porque es imposible seguir trabajando así, teniendo al Estado como socio usurero con tarifas e impuestos del primer mundo y con servicios de países africanos.

La semana pasada, el candidato oficialista cruzó a la vecina orilla a reunirse con el candidato del partido corrupto. Hay que estar desesperado para reunirse con ese personaje que tiene en su fórmula a una corrupta que nos hizo la vida imposible cuando ella y su marido estuvieron gobernando.



Cristina junto a su marido y toda la mafia que la rodeaba integrada por funcionarios de gobierno y empresarios, cometieron el robo más grande en la historia de la política argentina. Muchos de estos están presos, pero ya tienen la valija pronta, pues saben que si gana el kirchnerismo en poco tiempo quedan libres nuevamente. Está clarísimo que en caso de ser electo presidente Alberto Fernández, toda la mafia que rodea a Cristina, le hará la vida imposible para que renuncie y quede ella. La apoya la CGT, los grupos piqueteros, los malandras de La Cámpora, grupos de choque similares a los colectivos de Venezuela. Alberto Fernández estuvo elogiando los gobiernos del Frente Amplio, pero cometió un desliz cuando dijo que admiraba la estrategia que Uruguay había utilizado para evitar el default. No conoce que eso se hizo en el gobierno de Jorge Batlle gracias a su buena onda con George Bush y a la excelente actuación del Ministro Atchugarry. Parece que tampoco está enterado que estaríamos en una peor situación si hubiéramos seguido el consejo de Tabaré Vázquez de plantear un default.



Lamentablemente tanto en Argentina como en Uruguay hay parte de la ciudadanía que tiene poca memoria y se olvida de todo el despilfarro que se hizo en estos años de bonanza, que difícilmente se vuelvan a repetir.



Los pobres son los que son engañados más fácilmente, pues no tienen acceso a información y su única preocupación es seguir sobreviviendo. Son unos caraduras utilizando la frase: no perder lo bueno, hacerlo mejor.

Lo que ellos consideran bueno debe ser los sesenta mil puestos de trabajo que se perdieron; la corrupción en ANCAP y otras áreas del Estado; un déficit fiscal del 5% que puede generar la pérdida del investment grade; desempleo del 9%; estar al borde de la recesión; pésimos índices en la educación; nivel de delitos sólo superado por Venezuela en Latinoamérica.



El domingo 27 se juega el futuro del país . Cuando entre al cuarto secreto piense que si esto sigue, sus hijos y sus nietos se irán a vivir en el extranjero buscando nuevos horizontes, como lo hacen hoy la mayoría de los que se gradúan. Vea las cifras de las distintas facultades y comprobará sin duda esto.