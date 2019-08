Dineros públicos para cultura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿La Intendencia financia el Sodre?



En la difusión de la ópera L´Orfeo, de Monteverdi, que se presenta en el Auditorio del Sodre, se anuncia que se trata de una locura musical interpretada por primera vez en Uruguay, espectáculo producido por TreintaTreinta y LIMVS, que forma parte del festival La Escena Vocal.

Una se pregunta, en primer lugar, ¿cuál es la relación de La Escena Vocal, festival financiado por la Intendencia Municipal de Montevideo, con un espectáculo que no queda claro si es del Sodre o independiente? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de apoyo ha dado la Intendencia para que Orfeo sea parte del festival?



Surgen además otras preguntas: ¿El Sodre no cuenta con presupuesto suficiente? ¿Es aceptable que se destinen dineros públicos municipales a un espectáculo del Sodre? En ese caso, ¿por qué no destinar ese dinero al Programa de Fortalecimiento de las Artes de la propia IM, en vez de otorgar partidas a otro espectáculo financiado con dinero público? ¿Por qué no figura la IM en ninguna publicidad de Orfeo? ¿Quién toma esas decisiones? ¿Por qué, en todo caso, no se realizan llamados públicos para colaborar con otros espectáculos del mismo tenor que esta puesta de Orfeo para ser financiados desde Sala Verdi?



Manejos turbios. Decisiones arbitrarias. Injusticias que se cometen. Las organizaciones culturales deberíamos estar alerta y demandar este tipo de acciones.