El dinero K.

Carmelo



En estos días se habla una vez más de hechos de corrupción asociados a delitos financieros de nuestra querida hermana nación argentina.



Y cuando esto sucede, Uruguay se pone en el ojo de la tormenta y muchos se sorprenden de que nuestro país sea destino de embarcaciones y aviones con cierta asiduidad.



¿Acaso nuestros lazos comerciales y turísticos no están dependiendo en gran medida de lo que hacen habitualmente nuestros vecinos del Plata en nuestro territorio?



Construir puede llevar mucho tiempo y sacrificio, destruir se puede hacer fácil y en poco tiempo.



En lo personal hace mucho tiempo tuve la oportunidad de conocer Carmelo por mi actividad y pude ser testigo de un antes y un después de que el Sr. Eduardo Cantón comenzara allí su impresionante proyecto.



Vale recordar que en ese lugar solo existía un gran monte arbolado con una infinidad de reptiles, que en su momento dio el nombre a su arroyo contiguo.



En el anecdotario y como ejemplo, en sus inicios pude observarlo a él personalmente de botas de goma y arremangado fumigando la zona de mosquitos para que estos insectos no hicieran desistir a eventuales inversores extranjeros. Un hombre amable, trabajador, sencillo de mucha visión y con un gran empuje que contagia a los demás y sobre todo desafiando constantemente adversidades como esta por ser una persona que lo hace diferente asumiendo riesgo y construyendo a la vez.



Desde entonces, las pocas veces que paso por allí, he observado permanentemente la concreción de obras que han permitido ofrecer una variedad muy grande de actividades al aire libre y en contacto con la naturaleza. Creo que no es prematuro compararlo con lo que hizo Francisco Piria a comienzo del siglo pasado, ambos argentinos con una gran visión y que han preferido concretar sus proyectos apostando a este paisito. Me consta que todas sus obras y servicios posteriores, han contado con todos los permisos que cada autoridad de control lo exige, es decir tanto el aeropuerto en su momento como el puerto actualmente.



Obviamente, que si después la gestión del regulador gubernamental no se cumple, será motivo de un análisis por separado.



Nuestro país cuenta con múltiples ingresos internacionales, y no siempre tienen que utilizarse los más cercanos a la ciudad de Buenos Aires, pero Punta del Este y Carmelo estarán siempre en la mira por razones lógicas.

Valorar en este caso por más de 3 décadas, el empuje y cadena de valor que le ha dado a Carmelo, donde el crecimiento de la mano de obra como de los proveedores locales, han encontrado una oportunidad de mejora laboral, que ha enriquecido y mejorado la calidad de vida de sus habitantes.



Si bien es cierto son emprendimientos privados con su lógica intimidad, solo es necesario ver a través de internet, la magnitud de su obra en un clásico pueblo del interior.



Por consiguiente, sería bueno separar las aguas y direccionar el problema hacia donde deba ir, y ser muy cuidadosos en lo que se informa y no golpear erróneamente en donde el daño pueda afectar no solo la imagen, sino que además tener en cuenta que de estos emprendimientos depende en gran medida el sostén de muchas familias.