Sin dinero en cajeros

En el balneario Piriápolis hay tres cajeros Banred. Son pocos y ni que hablar en plena temporada turística.



Pues resulta que no he podido retirar dinero en toda la semana de Carnaval.



Desde el pasado lunes 12 de febrero, he recorrido todos los cajeros y nunca encuentro plata.



¿Qué sucede? ¡Por favor!, pónganse las pilas y resuelvan este problema que nos tiene a mal traer a todos los vecinos de Piriápolis.