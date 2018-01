¿Y la Dinama?

Precio de las frutas



@| Esta semana fui a la feria como tantos otros aquí en Montevideo, por momentos creí estar en José Ignacio.



Los duraznos $ 75 el medio kg; otro tanto los pelones. Uva $ 100, frutillas ídem el medio kg, limones $ 75.



Cuando voy a pagar le digo al señor que me atiende, “me parece estar en José Ignacio pero Pampita no está”.



Me responde lo que pasa que la mayor parte de la fruta es importada... “Pero cómo, ¿la gente no planta?” Me responde, “sí planta, pero en el momento de la floración murieron cientos de colmenas y la polinización fue muy escasa y por lo tanto muy poca fruta en el país.”



Esto es debido a los herbicidas que se usan en el campo para la soja y otros.

El pueblo debería ir a la Dinama para que lo subsidiara porque por su inoperancia, su vista gorda -que es notoria-, y si no que la cierren; por lo menos nos ahorraríamos algunos ñoquis.



Además le pido al Ministerio de Economía que tenga en cuenta estos precios para medir el IPC, ya que sus números evidentemente no coinciden con la realidad que sufre el pueblo.