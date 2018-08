Referente a la recontratación del pasante



@|Al leer el artículo del diario El País, de fecha 26 de julio del corriente en donde se menciona que “recontrataban al pasante que cocinó brownies con marihuana”, en la Dinama, sentí una mezcla de sentimientos que oscilan entre tristeza e indignación y total preocupación como mamá de adolescentes que soy, como profesional en el área de salud, como ciudadana y también como servidora pública.



Al tomar contacto con el artículo, me asombró mucho la falta de coherencia, compromiso, responsabilidad y con qué liviandad se trató la situación por parte de las máximas autoridades el Ministerio de Vivienda.

En su momento, el Sr. Subsecretario de Vivienda, catalogó la situación de “grave”; transcurrido un tiempo dicha situación pasó de ser grave a tomar carácter de “reservado”. A mi entender la situación no fue grave, sino que fue gravísima, ya que algunas de las personas que ingirieron dichos brownies, no solo fueron atendidos por una emergencia médica, sino también debieron concurrir a su mutualista particular y realizar el tratamiento indicado por el médico tratante.



Me pregunto: ¿el pasante que llevó los brownies, sabía si sus compañeros sufrían o padecían alguna enfermedad o patología? Hecho que podría haber desencadenado en situaciones lamentables.



Puedo o no compartir la decisión tomada por las autoridades de que el pasante haya sido propuesto para una extensión de su pasantía y hasta lo puedo entender porque aspiro a que los jóvenes puedan desarrollar y obtener buenas oportunidades de trabajo, pero en este caso en particular resulta paradójico que se fundamente la extensión de contratarlo con los conceptos de “muy buen desempeño, buena disposición, capacidad y eficiencia, en todas las tareas”.



El pasante transgredió los límites de la Organización y afectó a otras personas. Según el informe periodístico, el pasante no advirtió en ningún momento lo que contenían los brownies. Tal vez él esté familiarizado con dicha sustancia, pero no todos lo están y menos en un lugar de trabajo.

¿Se acercó en algún momento a sus compañeros para poder hablar de lo que había sucedido?



Al parecer por parte de las autoridades se le indicó que no podía ingresar más con alimentos que contuvieran marihuana; pero ¿se instrumentó algún taller de sensibilización, con profesionales especializados en el tema? ¿Se le informó sobre la existencia del decreto 128/16 de fecha 2 de mayo de 2016, “Procedimiento de actuación en materia de consumo de alcohol, cannabis y otras drogas en lugares y en ocasión del trabajo”? Este Decreto en su art. 1 establece que: “la presente reglamentación se aplica a toda relación de trabajo, tanto el sector público como privado y contiene las disposiciones de carácter general para proceder ante las situaciones de consumo de alcohol y otras drogas en el ámbito laboral”. Art. 2. “Prohíbase el consumo y la tenencia de alcohol y cualquier otro tipo de droga durante la jornada de trabajo, sea en los lugares de trabajo o en ocasión del mismo”.



Existen convenios de Instituciones Públicas con la Unidad de Asesoramiento Integral, que cuenta con el “Programa de Prevención de Consumo de Alcohol y otras drogas en el Ámbito Laboral” (PIT-CNT, UDELAR, Fundación Luna Nueva, JND) en donde se brindan talleres de información, sensibilización y prevención, se capacita a funcionarios como formadores en la temática y se brinda asesoramiento en situaciones como está. Se trata de no perjudicar al pasante, de no manchar su legajo, pero qué pasa con las personas que fueron afectadas, cómo se le explica a un hijo/a, que está realizando su primera experiencia laboral de que esto no es lo esperado y menos en un ámbito de trabajo. Y además creo que sí se perjudica al pasante, como persona porque lo que hace la Organización es reafirmar situaciones o valores que no son los apropiados, o por lo menos los esperados.



Pensemos como adultos qué es lo que queremos para nuestros jóvenes y apostemos a brindarles un futuro donde puedan desarrollarse a pleno, pero con pautas y límites establecidos.