Difícil de entender

@| Me cuesta comprender, con las necesidades que tienen los departamentos, que paguen cifras tan altas por las presencias de figuras extranjeras en su carnaval. Pero más me cuesta entender que le paguen a una mediática modelo hasta 20.000 dólares por presentarse en un evento en el balneario más importante de América del Sur, donde se supone concurre el jet set de ambas orillas que tendría que tener un coeficiente mental para entender que dicha presencia no es necesaria.



Los marketineros del circo romano merecen mi admiración, pues con tan poca información lograron imponer a través de los siglos que sus ideas era tanto para los pobres, la clase media, alta y súper alta. No se imaginaron nunca que sus ideas perdurarían tanto, y lo millonarios que serían si estuvieran hoy en nuestra era.