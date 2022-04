Difícil de creerle...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Todo hace suponer que la Ing. Cosse se encamina a engañar otra vez a la ciudadanía. ¿Y por qué decimos esto? Ya lo hizo con el AntelArena, donde despilfarró mucho dinero ajeno.



Entonces, no tenemos que creerle cuando piensa solicitar un préstamo de 80 millones de dólares.



Pregunto: ¿para qué tanta plata, si recauda 2 millones de dólares por día? Al mes son 60 y no le alcanza. Ya pasó en Antel, donde tiró todo el dinero que pudo, y a pesar de que se enoje Molina, fue una gestión lamentable.



Por eso y otras razones, los ediles de la Coalición Republicana deben estar alerta, que no les pasen gato por liebre, porque la Ing. es experta.



Muchos miles de ciudadanos pensamos que no se le debe autorizar ese préstamo. Ya sabemos el final, la Ingeniera va a aceptar todas las exigencias de la Coalición Republicana, pero después, si te he visto no me acuerdo.



Que se arregle con lo que tiene, porque ya sabemos que de ahorrar no conoce nada.



Si los ediles quieren conservar la dignidad no deben aceptar ningún tipo de presión.



Si entienden que no se puede votar, no se vota.