Difícil de comprender

@|Pienso y me pregunto por qué dirigentes políticos o gremiales, colectivos de todo tipo en la República Oriental del Uruguay, pueden manifestar por lo que sea; e incluso si van a Casa de Gobierno y llaman al Presidente, él sale a la calle a conversar con ellos. ¿Por qué esa misma gente sale hoy apoyando gobiernos totalitarios que apalean, hacen desaparecer y matan ciudadanos por pedir comida y libertad? Desde luego me estoy refiriendo a la Cuba de hoy, con un dictador que pide a los cubanos que salgan a reprimir a sus compatriotas, que además están sin armas. Esto podría ser de una película de ficción...



La mayoría de las personas que apoyan estas dictaduras no saben de la misa la mitad, incluso muchos nacieron en la década del 80´, hasta se perdieron la décadas del 60´ y 70´.



Entonces, vamos a tratar de abrirles la mente, humildemente, si podemos.



En los años sesenta, el Uruguay vivía en libertad, gobernaba un Consejo de Gobierno integrado por 6 miembros de la mayoría del partido ganador y 3 de la minoría. Desde luego que habían problemas económicos, pero a partir de 1963 se desató el terrorismo demencial del MLN Tupamaros. El primer robo que realizaron fue en el Club de Tiro de Nueva Helvecia. Luego siguieron secuestros, asesinatos de gente inocente (el más notorio fue el de P. Báez porque descubrió una tatucera), tiraron bombas, siguieron robando, el asalto a Pando donde asesinan al Sr. Burgueño. Hasta que al final, antes del golpe de Estado estaban todos detenidos.



Esa acción terrorista fue la que trajo la dictadura a Uruguay por 13 años.Eso fue por obra y gracias de los “iluminados”.



Lo que pasó en dictadura todos lo sabemos y por eso no se comprende cómo ciudadanos de este país sigan defendiendo oprobiosas dictaduras.