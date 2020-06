Diferencias y comparaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Comparándonos con Paraguay, la nación hermana tiene una población que es el doble de la nuestra.



El ente que maneja los combustibles, Petropar, tiene 900 empleados y Ancap 2600; como resultado, la nafta en Paraguay que no tiene petróleo se vende a 0.90 dólar y nosotros a 1.30; pagamos el combustible más caro de América del Sur.



El actual Presidente, que es un profesional muy destacado, tiene una tarea muy difícil de revertir ante estos números.



Recordemos que el gobierno anterior tuvo que poner casi 900 millones de dólares para rescatar la empresa, dirigida por una persona no capacitada para el cargo.



Esos 900 millones de dólares era el 70% de lo que nos sacan por año de IRPF y IASS.



Esa cifra no los preocupó, pero sí los 475.000 pesos que iba a gastar el Mides...