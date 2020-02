Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Basándome en vuestro artículo del día domingo 23/2 y la columna del pasado martes 25/2, deseo dar mi opinión.



Finalmente hemos tenido un director joven y dinámico que hizo que nuestra orquesta creciera en valor y en repertorio.



Los aplausos después de cada pieza eran muy fuertes, era llamado a escena muchas veces, y la admiración del público era realmente veraz. No eran aplausos “forzados” sino absolutamente sinceros y merecidos, ya que era un placer para el público escuchar sus funciones.



Es un director que dirigió y dirige orquestas internacionales; es uno de los violinistas de destaque en la West Divan Orquestra, que fue fundada por Daniel Barenboim y dirigida por éste.



Finalmente tenemos un director que hace crecer y difunde la música no sólo en Montevideo sino también en el Interior y tiene giras internacionales; que es capaz e inteligente (nos trajo música y óperas que nunca habíamos escuchado acá – por ejemplo: ¡Tristán e Isolda!) y que permite que nuestro país sea un referente musical también, no sólo con el fútbol y la carne.



Julio Bocca nos hizo conocer por la impronta que le dio al Ballet del Sodre, y también ahora lo hace el nuevo director, pero el arranque inicial fue de Bocca.



Bocca se fue, porque se debe de haber cansado de los sindicatos de los músicos que impedían que sus ballets fueran acompañados por la orquesta, lo que nunca sucedió con Nasser, que siempre ha acompañado al ballet – así como lo ha hecho en teatros del mundo.



Ahora se irá Diego Nasser, porque no le han permitido tocar el Himno Nacional en la asunción de Luis Lacalle Pou. Lo arreglaron con la Orquesta Juvenil.



La Ossodre tiene muchos años y me acuerdo, cuando era menor, mis padres me llevaban a sus conciertos. Y ahí empecé mi educación musical, que la sigo hasta hoy.



Es una pena inmensa que se nos vaya un valor – uruguayo – joven y de mucho futuro.



¡Perderemos un músico increíble!



Ojalá nuestra orquesta pueda volver a tener a alguien como Diego Nasser con su talento y su fuerza.