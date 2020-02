Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Entre la LUC y el 1° de Marzo donde se produce el cambio en el Poder Ejecutivo, desde el FA y algunos otros actores, ha comenzado un estilo de atacar al nuevo gobierno antes de serlo. Y todos hablan de la no democracia de leyes o procedimientos y de la mala decisión de no invitar a algunos gobiernos por cuestión de considerarlos dictaduras.



Con relación al segundo asunto, cabe hacer algunas referencias. Y tienen que ver con existencia "real" de partidos de oposición y leyes que les permitan actuar con total libertad y expresarse en medios de prensa también capaces de hacerlo en las mismas condiciones. Con elecciones libres de injerencias del poder y con periodicidad conocida y aceptada por todas las partes en las mismas condiciones.



En el caso de Cuba basta recordar expresiones de Fidel Castro donde dijo "El pluripartidismo es la pluriporquería" o la Constitución del país que establece la conducción por el Partido Comunista para sacar conclusiones.

Si hablamos de Nicaragua son incontables las denuncias de derechos y libertades vulnerados, más expropiación de medios de prensa o impedirles acceder a papel y tinta para imprimir. Más de 300 muertes por represión de protestas y la corrupción de la familia Ortega-Murillo enquistada en el poder. Sin olvidar el exilio forzado de miles de millares de su pueblo.

¡Qué decir de Maduro y su combo que ya no se sepa! Incluida la vergüenza de un gobierno que nos colocó de parachoques de tal “pandilla” para hacerles ganar tiempo para seguir acosando a su pueblo con cinco millones de exiliados, muchos de los cuales están con nosotros al igual que cubanos con los que trato a diario.



Claro. Sus “compinches” aducen que esto es igual a otras situaciones. Hablan de Chile, Colombia, Brasil. Seguro que tienen problemas y verán como los solucionan. Pero hay una diferencia. En todos hay elecciones y no hay denuncias de fraudes y cuando algún candidato no puede participar es por decisión de una Justicia independiente y por leyes que dicen qué hacer si son violadas con anticipación. Pequeñas diferencias, ¿no?



Por lo tanto y sin romper relaciones con nadie, es justo que surjan las diferencias de invitados.