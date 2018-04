Casi dictadura

@| No es potestad exclusiva de este gobierno, pero es asombroso como inventan nombres diferentes para disfrazar impuestos que puedan ir cubriendo el agujero fiscal y poder continuar con el despilfarro de nuestro dinero. La Ley de Inclusión Financiera ha superado todo. Están asfixiando al pueblo. Con el verso que es para que no circule efectivo en la calle, te obligan tenerlo en un Banco. Si lo vas sacando gradualmente (por real seguridad) a fin de mes tiene un costo por exceso de movimientos. ¡Te cobran por manejar tu propio dinero! Un robo que la mayoría no advierte. Casi una dictadura. Está bien el control para evitar la evasión pero es (ni más, ni menos) un nuevo impuesto. Es Terrorismo de Estado contra los trabajadores y contra todos los estamentos de la sociedad.



Lamentablemente, desperdiciaron una época de bonanza en la región, multiplicaron la deuda externa y por regalar nuestro dinero, producto de nuestro trabajo, a quienes no se sacrifican por obtenerlo, aumentaron la inseguridad, que ya es incontrolable. Pobre nuestro país. Pan y Circo, por donde se lo mire.