6 de diciembre

@|En esta fecha se produjo el deceso del ex Presidente Dr. Tabaré Vázquez, luego de nueve meses de haber dejado su cargo.



Sin duda que su paso por la política de nuestro país en los últimos 30 años, dejará su huella. Y como todo actor político habrán opiniones que lo ensalzarán y otras que lo criticarán.



Su reciente deceso hará que los epitafios sean como siempre benévolos. La historia, sin el apasionamiento político definirán en el futuro su real evaluación.



Su ejercicio de la Presidencia de la República se desarrolló en dos períodos bien diferentes, siendo el primero entre 2005 y 2010, el que tuviera mejor calificación en cuanto a logros versus el transcurrido entre los años 2015 y 2020.



En el primero cabe recordar – como factor de unión política- el enfrentamiento con Argentina por la instalación de la pastera Botnia (hoy UPM1) en Fray Bentos, que el gobierno anterior del Dr. Jorge Batlle había determinado. Tuvimos los puentes cortados, como represalia del gobierno Kirchnerista por el traslado de esta empresa finlandesa que se iba a instalar en Entre Ríos al Uruguay, por no aceptar las “coimisiones” que pretendieron aplicarle.



La favorable evolución económica internacional de los años de su primer gobierno hizo que se pudieran aplicar políticas expansivas del gasto público, a su vez sostenidas por nuevos impuestos, que pretendieron ser sobre quienes más tenían y terminaron siendo sobre quienes más ganaban.

Su gobierno fue seguido por el del Sr. José Mujica, que ahora no analizaremos, siendo convocado para su segundo mandato, en el que el segundo de su fórmula presidencial debió renunciar ante el cúmulo de “errores” cometidos.



La economía ya no le sonreía como en su anterior gobierno, y el abuso de la utilización de las mayorías parlamentarias en los últimos quince años, así como su fuerte personalismo únicamente enfocado en gobernar para su partido, hicieron que perdieran mayorías en la elección de octubre del año pasado y luego se conformara una coalición para noviembre, con los resultados conocidos.



Sin pretender establecer paralelismos, cabe recordar que otro 6 de diciembre, en este caso de 1967, fallecía el entonces presidente General Oscar D. Gestido (Partido Colorado), que gobernó 9 meses enfrentando una creciente sedición, huelgas y factores económicos adversos, luego de ocho años de un régimen colegiado nacionalista.



Cincuenta y tres años transcurridos que representan un cuarto de la vida independiente de nuestro país y en los que vivimos un constante cambio: 1. Gobierno de Pacheco Areco con “medidas prontas de seguridad”. 2. Golpe “cívico-militar” de febrero de 1973 – inicialmente apoyado por la CNT -. 3. Pacto de 1984 para recuperar la democracia negociado entre militares, colorados, cívicos y frenteamplistas. 4. Vigencia democrática plena con los gobiernos de J.M Sanguinetti (1985-90), L.A. Lacalle de Herrera (1990-95), J.M Sanguinetti (1995-2000), J. Batlle (2000-05), T. Vázquez (2005-10), J. Mujiica (2010-2015), T. Vázquez (2015-2020) y ahora L.Lacalle Pou y la pandemia de Covid19...