Dichos de Mujica

@|Al Sr. senador y expresidente de los uruguayos, José Mujica.



Respecto a su comentario haciendo referencia al Sr. Presidente electo de los uruguayos, Luis Lacalle Pou: “No confía un caraj... y se mete en todo”.



Mujica no tiene el mínimo atisbo de vergüenza y respeto; con sus expresiones burdas, ordinarias que lo caracteriza, pero que no debemos permitirle ni escucharle más.



Sus palabras son poco constructivas, soeces y lo peor, decir “preocuparse” de las características personales y de actuación del futuro primer mandatario (parece un blooper). Nunca le sentí ni vi preocupado, sí proselitista!!!



Personalmente, sin hablar de su gestión de la cual habría mucho para decir, y del país que recibimos hoy, casi sin esperanzas, endeudado y con una de las más elevadas cifras de desocupación, me atrevo a copiar las palabras de una gran persona, con historia real, palpable, un señor monarca, “ Juan Carlos I” en el cierre de la XVII Cumbre Iberoamericana, el 11 de noviembre de 2007, al presidente Chávez, en alta voz y mirándole: “Por qué no te callas”.



Eso mismo le diría a Mujica, nada más que eso.

Ya habló, mintió y no cumplió. Dejémoslo así...