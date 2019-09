Dichos de Astori

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Astori refiere a que Uruguay tiene "amortiguadores" como para sobrellevar los efectos de la crisis argentina.



No sé bien a qué nivel o área se ha referido, pero por ejemplo quienes vivimos del turismo (un ingreso al país de los más nobles, ya que los dividendos se distribuyen en una rama bien variada entre bienes y prestadores de servicios), hace ya unos años que la venimos pasando mal.

Sabemos que brasileños, paraguayos o incluso el turismo interno, no son tan generadores de divisas como los ya conocidos argentinos.



Quienes estamos en el Este, sabemos que el verano lo salva siempre el argentino.



Su forma de veranear es distinta; hacen uso de todos los servicios, placeres, etc., les gusta salir a desayunar y a comer afuera, espectáculos, comidas rápidas, etc.



Sería bueno que aclare, y si al turismo no se refería, podría reunirse con la cartera competente y ayudar con su "amortiguador" entonces, a planificar la atracción de los mismos para la próxima temporada...



Caso contrario, seguirán cerrando negocios en todo el Este, y como el caso de Maldonado, se seguirán formando más barrios pobres, como los ya conocidos en toda su periferia.