Dichos de Astori

@|Hemos leído con estupor las declaraciones del Sr. Ministro de Economía, Cr. Danilo Astori. De otro integrante de los que se van se podía esperar, pero de Astori...



¿Es el mismo Astori que fue Rector de la Facultad de Ciencias Económicas en 1976 (que fecha)? ¿Es el mismo que tiene las “manos quemadas” por culpa de Bengoa?, y cuando se estaba curando, de nuevo se “quema” con Calloia. Todo por poner las manos en el fuego por ellos.



¿Es el mismo de los negocios de Pluna que tanto le costó y le sigue costando al Uruguay?



¿Es el mismo que miró al costado cuando Raulito se llevó ANCAP en un carrito que le está costando al Estado varias fotos de Franklin?



Sí, lamentablemente es el mismo.



Cr. Astori, tenga amor propio, váyase por la puerta grande. Ud. está prendido del Estado hace más de 25 años y los últimos 15 prendido en el gobierno, y nos deja un país devastado. No se vaya por la puerta del fondo como los corruptos y baje esa prepotencia, es malo para la salud.

Antes de irse que le quede claro, nuestro Presidente Luis Alberto Aparicio Alejandro Lacalle Pou, no es un ignorante, nos ha demostrado que a pesar de su juventud está preparado, ni tiene mala fe; sólo que Ud. le atribuya mala fe al auditar toda la administración suya para ver si alguno metió la mano en la lata.



Pero no creo, Uds. son todos transparentes, si no pregunten por Raulito, Alfredito y toda la barra.