Dicen por ahí...

@|Que boleto para el trabajador, que tren de la costa, que lo vamos a hacer mejor (a no, ésta era de la otra campaña, ésta es del ida y vuelta al sillón), que la ciudad tiene grietas (y pozos y zanjones en calles y veredas a pedir), en fin, ustedes oyen y ven.



Todo siempre tiene algo bueno. Están descubriendo lo que 30 años de "su gobierno" (con heladera y corredores a elección, de hacer y deshacer) le están dejando a la ciudad.



Y si se toman la molestia de pasar cerca de Felipe Cardozo y Camino Carrasco un día de verano, también respiraran otras linduras.



Eso sí, plazas hay y se siguen haciendo. Claro, sirven para actos, tablados y toda gestión que evite pagar salones en las campañas. Las pagamos todos, las usan algunos y se puede hablar de algo a la vista. Uno siempre es desconfiado.



De los tres, uno es reincidente volvedor, la otra es a la que le gusta ser ejecutiva y ya sabemos que se gasta dos o tres presupuestos en lo que le da fama. El tercero es hijo de un fundador (faltaba más que después de casi 50 años no hubiera hijos de fundadores para afirmar la tradición) que deja un hospital en el que no se pintan graffitis, en fin, tres personas en un solo partido.



¿Entonces? Lacalle promete bajar impuestos y en la LUC ya lo indica claramente y mejorar la seguridad o sea mejorar las condiciones de vida. Estos chicos... ¿prometen bajar impuestos? ¿Más seguridad? ¿Calles y veredas donde no sea una aventura salir con vida y sano?

Pero de eso ni hablan. Hablan de la LUC. Critican a un gobierno que no empezó y olvidan sus 15 + 30. ¿Y dicen que son la renovación? ¡Que buen chiste!