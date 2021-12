Lo que no se dice

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Respecto a la nota del infectólogo, Dr. Savio, que insiste tanto con las vacunas, también debería decirse quiénes pueden vacunarse y quiénes no.



Existe una enfermedad rara llamada Síndrome Churg Strauss y Vasculitis (enfermedad en los vasos sanguíneos que provoca y genera anticuerpos de autoinmunidad a la persona que la padece). Esta enfermedad rara no se conoce en nuestro país, pero sí en países de Europa. En Barcelona (España) existe un hospital con policlínica para tratar a pacientes con enfermedades Raras, pero ASSE no cuenta con un especialista en el tema.



El Dr. Ernesto Cairoli, del Hospital Clínicas, en el año 2012, escribió un artículo en la Revista Médica, donde llamó a esta enfermedad Churg Strauss Granulomatosis de Wegener. Pero Uruguay no cuenta con una base de datos de pacientes que sean diagnosticados y/o estudiados con esta enfermedad; posiblemente hallan más personas.



Se creó una Comisión Parlamentaria de Enfermedades Raras en nuestro país, que tampoco tiene una base de datos de pacientes que tengan esta enfermedad mortal.



Entonces, se debería realizar un estudio especial a los enfermos crónicos y así saber quiénes pueden y quiénes no pueden vacunarse.



Los anticuerpos que genera el proceso de las vacunas contra el Covid-19 pueden ser contraproducentes en pacientes con enfermedades raras o autoinmunes.



Vacunarse es bueno, pero se debería tener a la población mejor analizada.

Se debería contar con dicho registro para que podamos tener un certificado especial de no vacunados y no ser pacientes discriminados.