Dialogar... ¿con quién?

@|El Pit Cnt está reclamando que el gobierno haga efectivo lo que ellos proponen. Si escuchamos al Sr. Pereira, parece que tienen todas las soluciones a la seguridad y a la economía. Parece de Ripley, nos quieren dar clases de cómo gobernar un país.



Tuvieron 15 años de poder absoluto donde campeó la corrupción y el despilfarro.



No les importa el diálogo, ¿o se olvidan que el Dr. Bordaberry les presentó 50 posibles soluciones en seguridad y el Presidente Vázquez lo ignoró?

Se victimizan y quieren diálogo; se olvidaron que a una semana de decretada la pandemia hicieron un caceroleo en todo el territorio.



El Sr. Pereira en su afán de protagonismo dice que la gente pide cambiar.

Todos le contestamos al Sr. Pereira que la gente ya eligió para que haya cambios en la enseñanza; para que en las aulas se formen mentes libres, y como dice la Dra. Hilda Molina: ”Que no colonicen el pensamiento”.

Queremos que el Pit-Cnt tenga personería jurídica para ser más trasparente, cosa que hoy no se da.



El gobierno viene realizando cambios y los que votamos para cambiar el país que dejó el FA (en ruina moral y económica) estamos esperando que a los que cometieron actos de corrupción los ubiquen donde tienen que estar.



Se tiene que reparar a los familiares de las víctimas del terrorismo tupamaro, y no se puede dilatar mucho más.



Se tiene que anular el Decreto del Pte. Vázquez, una semana antes de irse, sobre los beneficios a los familiares de los tupamaros que atentaron contra la vida democrática y los premian con buenas jubilaciones a ellos y a sus descendientes. ¡Eso es un atropello!



¡Estos señores que reclaman diálogo no tienen vergüenza! Deberían llamarse a silencio y dejar gobernar.