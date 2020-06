Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Ahora se viene el día del funcionario de la enseñanza privada. Una reciente creación de nuestras imaginativas y frondosas iniciativas legislativas. Ya teníamos el tradicional día del Maestro los 22 de setiembre de cada año, pero se agregó éste el año pasado.



Por ello, se me ocurrió invitar y exhortar a los lectores para continuar desarrollando la inagotable capacidad innovadora y creativa que tenemos los uruguayos para promover y lanzar nuevos feriados (pagos, por supuesto) en los años venideros. Porque no se trata de hacerlos sin contraprestación, esto sería inadmisible. Casi igual a pensar y desarrollar un paro o huelga sin que termine con un préstamo no reintegrable.



Así que aquí van algunas sugerencias:

¿Por qué no tener el día del carpintero, del sanitario, del bombero, electricista, enfermero, del doctor en medicina, en derecho, del ingeniero, contador, arquitecto, veterinario y economista? La enorme ventaja que tendría esta iniciativa sería que, para no ofender ni afectar a nadie que pudiese sentirse discriminado, ofendido o dejado de lado, se podría tener un día de la carpintera, de la sanitaria, bombera, enfermera, una doctora en medicina y otra en leyes, ingeniera, contadora, arquitecta y economista... Y si hubiere algunos otros casos ambiguos - como ser el del violinista, electricista o pianista - para ser ecuánimes e inclusivos, los denominaríamos violinistes, electricistes y pianistes, sin problema alguno. ¿Se dan cuenta de la potencialidad de esta iniciativa? Más de treinta días adicionales de feriados pagos para rendir homenaje a tantos oficios y profesiones que hasta el momento han quedado injustamente olvidados y dejados de lado por nuestro febril e inagotable imaginario colectivo. Otro olvido tremendo que podemos corregir es el de tener el día del secretario. A fin de cuentas, hace años que tenemos el día de la secretaria y es casi imperdonable haber omitido a su otra mitad…



Además podríamos agregar algunas otras opciones de orden familiar que - con feriado pago o sin él - impulsarían cada vez más la tendencia consumista y regaladora que existe por estos lares. Me refiero a promover el día del hermano y de la hermana, del primo y de la prima, del tío y tía, padrino y madrina, del sobrino y de la sobrina, ahijado y ahijada. ¡Es magnífico y casi inagotable! Tenemos la oportunidad única de hacerlo pronto. La iniciativa y las ganas ya fueron expuestas. Sólo resta que nuestros ilustrados legisladores la acepten, la analicen y la pongan en marcha.



Muchos de los uruguayos estaremos expectantes y muy agradecidos si esto se concreta en un futuro próximo.