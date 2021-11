Y un día volvió...

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|No estoy seguro, pero creo que este regreso a la arena política del Sr. Sendic, le hace mucho daño al sistema. Pero aquí entra a jugar la libertad de expresión, por lo tanto, hay que dejar que hable.



Lo que no se puede pasar por alto es lo que dijo: “Personalmente cometí aciertos y errores”; aciertos no sé, pero errores sí y le cuestan a Juan Pueblo más de mil millones de dólares.



Además, se dedicó a criticar todo lo del gobierno, cuando podía llamarse a silencio.



Él tuvo un cargo de vicepresidente que tiene que ser orgullo para cualquier persona, pero no, mintió a la opinión pública, sólo Lucía le creyó.



Despilfarró todo el dinero del pueblo.



Entonces, no puede criticar a un gobierno que es equilibrado, coherente, honesto y que está tratando de salir y dar luz a un país que quedó a oscuras por las políticas del F.A.



En fin, cuanto más conozco a la gente, más quiero a mi perro.