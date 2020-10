Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¿Por qué hacer el Día del Patrimonio este año? ¿Es realmente algo necesario?



Es una perilla para abrir, cuando hay otras que no se han abierto todo lo necesario. Por ejemplo disminuir la distancia entre los niños en los salones de clase, que impide que muchas escuelas funcionen normalmente; o permitir la apertura de los salones de fiestas, con los protocolos específicos que se han presentado, que dan trabajo a miles de personas; o acortar las distancias en salas de cines y teatros, en los que la cantidad de público permitida muchas veces no permite ni siquiera cubrir los gastos de funcionamiento.



Se han tolerado, sin consecuencias para los infractores, manifestaciones totalmente descontroladas: la de la Marcha de la Diversidad, los festejos por el resultado de las elecciones departamentales en algunos lugares, las manifestaciones de protesta, ninguna de las cuales ayudan al cuidado de la salud de la población.



¿No sería bueno pensar en cómo y cuánto nos cuidamos durante los primeros meses y permitir que el trabajo de todos los uruguayos se normalice, en lugar de promover algo, muy rico culturalmente, pero que no beneficia a ningún trabajador y genera riesgos, por muy cuidadoso que sea el protocolo que se proponga?