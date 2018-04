*|8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer.



No fue por gusto que se fijó esta fecha tan significativa.



Hace ya casi un siglo, más de un centenar de trabajadoras vieron incendiarse la fábrica donde trabajaban; muchas murieron. ¿Por qué el incendio? Por reclamos salariales.



Ese día representa la lucha de la mujer trabajadora, el poder del fuerte sobre el débil.



Para ese día se fijó en Montevideo una marcha de mujeres contra la violencia de género.



Tendría que haber sido pura y exclusivamente marcha de mujeres. Sin embargo hubo colados hombres que se infiltraron nada más que para burlarse de la condición femenina.



En Chile y en México no dejaron infiltrarse a hombres, lo que me parece correctísimo.



Recuerdo que cuando era joven hubo un campeonato de ajedrez en el Club Durazno y entré para mirar y me dijeron: “Es sólo para hombres”.

Ellos son más organizados, si es para hombres, es para hombres y si es para mujeres debe ser para mujeres.



Mientras las mujeres le demos participación al hombre en nuestras filas, la situación va a permanecer sin control y nunca se va a solucionar.



No existe la igualdad de género, ni nunca va existir. Somos totalmente diferentes.