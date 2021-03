Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Cada 8 de Marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer.



De esa mujer que salió de su rincón y fue ganando espacios. Se fue posicionando en la vida y en la sociedad volviéndose imprescindible, pero no para cumplir tareas asignadas desde el inicio de la humanidad, sino para asumir roles de liderazgo, para trabajar a la par del hombre para hacer de éste un mundo mejor.



Y lo mejor de todo es que tenemos la capacidad de asumir esos roles sin dejar de ser mujeres, sin perder nuestra esencia.



Seguimos siendo amigas, madres, enfermeras, compañeras, amantes, maestras, etc.



Al igual que todos, creo yo, estoy totalmente de acuerdo con el Ni Una Más. Eso es primordial, al igual que comparto muchos de los reclamos de los grupos que dicen nos representan.



Pero, lamentablemente, no me siento representada cuando si para ganar un derecho, un lugar en tu mundo o en tu sociedad, o si para que te respeten tienes que insultar, maltratar a otros o exponer tu desnudez, me hace pensar que lamentablemente hay falta de argumentos que sostengan los reclamos.



Lo peor, o mejor dicho lo mejor, es que los argumentos sobran. Pero si vamos con una actitud renegada, beligerante, gritando, insultando, rompiendo propiedad privada, atacando cultos, ¿a quién le pueden llegar a interesar los mismos?



Ni todos los hombres son malos, ni todas las mujeres por el simple hecho de serlo son buenas.



No por esto último justifico nada. Nadie, sea del sexo que sea, tiene derecho a maltratar de ninguna forma a otro par. Por lo tanto, ningún grupo que vaya por la calle gritando consignas contra los hombres me representa. Nadie que agreda de cualquier forma a cualquier persona me representa. Nadie que no sea capaz de respetar las ideas, posturas o religión de otro me representa.



No tenemos obligación, por ser mujeres, de estar de acuerdo con todo.

Podemos discrepar, no acatar, no compartir, tener ideas propias, metas propias; pero creo que lo primero, para ser respetadas como deseamos, es comenzar por dar ejemplo de eso, de respeto, porque la mejor forma de enseñar es el ejemplo.



¡Feliz día mujeres! Que este día sea una celebración de lo ya conseguido y una oportunidad para recordar lo que falta. Hay mucho trabajo por hacer.