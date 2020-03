El día después

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La pandemia pasará y, para un nuevo escenario de la micro y macro economía nacional y mundial, es notoria la necesidad de evaluar las acciones más innovadoras que reviertan un futuro de recesiones y reactiven el consumo, el empleo, los proyectos, el producto bruto y la esperanza.



Las fórmulas tradicionales pueden ser insuficientes y parcialmente conservadoras. Los Estados Unidos ya están evaluando e implementado medidas de “shock productivo”. En este momento de emergencia excepcional, sí se justifica el acceso a créditos internacionales para financiar el plan. Invito a todos los economistas y líderes políticos a pensar y crear soluciones desde ahora, para que cuando la pandemia esté controlada los uruguayos recuperen su sustento económico y los sueños que sustentan su alegría y equilibrio emocional.



El primer paso es una investigación actualizada y capacitación gratuita on line para emprendedores y Pymes, concertada en las nuevas tendencias y oportunidades del mundo, y específica para cada proyecto y consulta.

En mi opinión y por sentido común, basado en experiencias probadas en Europa y EE.UU.:



Asesoramiento y financiamiento de los proyectos pequeños y medianos de uruguayos y extranjeros residentes, a largo plazo y tasas bajas, con el formato de leasing, y su fácil acceso, incluyendo la compra/venta de inmuebles y otros productos nacionales.



Todo proyecto se presume aprobado en todas las áreas y, en especial, construcción y turismo, resorts en las fajas costeras, viviendas sociales, rescate de naufragios, destrabando las excesivas regulaciones que nos empobrecen a todos.



Máximas facilidades y atractivos para nuevos residentes fiscales del mundo.



Subsidio a la conectividad regional aérea de marzo a noviembre con ofertas muy tentadoras como US$ 40 por tramo para generar movimiento todo el año.



Comunicación internacional on line de los nuevos incentivos.



Evaluación y plan piloto de incentivo del empleo simplificando y actualizando los excesos que desmotiven al empleador a crear oportunidades de trabajo.



Flexibilizar para que a los jubilados se les permita trabajar.



Plan de eficiencia administrativa en el que cada ciudadano y funcionario público proponga cómo simplificar o eliminar trámites, y que la Administración Pública no pueda pedir información o documentos que el Estado ya tiene en otra sección, con el objetivo de lograr un aparato administrativo de alta eficiencia y bajo costo.



Educación con programas y contenidos vinculados a las demandas del mercado laboral, que motiven a los estudiantes a soñar, emprender y crear.

Crédito internacional para financiarlo. Más ideas que sumen.



Invito a economistas y líderes políticos a trabajar sumando.