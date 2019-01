@| Hace pocos días me llegó la tercera cuota de Anep. Suelo recibirla dos o tres días antes del vencimiento. Otros entes estatales o Intendencias suelen mandar con más anticipación.



Por olvido mío no pagué el día que vencía y cuando fui a pagar al Abitab, por un día de atraso, tuve que abonar un 5 por ciento más.



La inflación anual no llega al 10 por ciento. Mi pregunta es, ¿qué ley le permite al Estado o reparticiones del Estado recargar tanto por un día de atraso?