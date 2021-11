Devolución Fonasa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|En estos días, se está produciendo la devolución de lo cobrado en demasía por el Fonasa, que se forma deduciendo de lo aportado por el contribuyente, el costo para cubrir la atención de su salud.



De allí surge un primer excedente, sobre el cual se cobra un porcentaje con fines solidarios. Deducidos los importes correspondientes a estos dos conceptos, surge un excedente final, que debe reintegrarse al contribuyente.



Ese reintegro se realiza casi a fines del año siguiente, por lo que, por ese procedimiento, el Frente Amplio creó un préstamo compulsivo del contribuyente al Estado. Préstamo que no genera intereses y se devuelve tardíamente.



Fiel a su teoría de que “debe pagar más quien tiene más”, el Frente Amplio aprovechó la oportunidad de la creación de un nuevo sistema de financiación de la salud, para obtener un préstamo compulsivo de las personas gravadas. Este préstamo, que se impone gravando a ciegas con un porcentaje los ingresos nominales del contribuyente, no genera intereses a cargo del Estado, se conforma con partidas que se recaudan, mes a mes, a partir de enero de cada año y se reintegran al año siguiente, habiendo transcurrido un extenso período.



Con esta maniobra, el gobierno de la época se aseguraba la libre disponibilidad de fondos, sin costo alguno, a expensas de ciudadanos que conforman el grupo llamado de “los que tienen más” y que pudo evitarse fácilmente poniendo un tope máximo a esa extracción de dinero.



El tema es grave, si se toma en cuenta que todo se basa en un doble error.



En un país donde se gana poco o muy poco, sea por sueldo o jubilación, se considera en esta categoría “del que gana más”, a quienes obtienen un ingreso superior al ingreso medio. Basta superar ese ingreso medio para que se considere que se recibe un ingreso privilegiado. Y por ello, de allí en más, se ha pretendido que es lícito que esas personas puedan ser gravadas con límites irrazonables; lo que no es justo.



El otro error consiste en no tomar en cuenta que se gravan ingresos nominales y no líquidos, como hubiera correspondido en materia impositiva.



Al afectar el nominal del ingreso, se desprecia la verdadera capacidad contributiva del obligado, que puede estar sujeto a otros gravámenes impuestos con anterioridad, como ocurre en este caso con el IRPF y el IASS.



Ello, sin perjuicio de otras obligaciones posiblemente preexistentes como por ej. cuotas del Banco Hipotecario, colegios privados de los hijos y apoyo a familiares que lo necesiten; todo lo cual no se tiene en cuenta.



Se produce así un gravamen injusto, que se paga, mes a mes, en cuotas que deterioran la situación económica del contribuyente.



Cuando los ingresos superan en forma significativa el ingreso medio, se produce una retención excesiva en demasía. En muchos casos se producen retenciones muy altas que hacen que el Fonasa deba hacer devoluciones muy importantes, como está ocurriendo en este momento. En suma, estamos ante una imposición injusta, que obliga a otorgar un préstamo al Estado, lo que deviene en improcedente e inmoral.



Todos sabemos que no es éste el momento adecuado para reclamar que se deje sin efecto un impuesto, reduciendo los ingresos del Estado. No se pretende eso aquí. Lo que se discute no es el impuesto, sino el procedimiento para su recaudación, que da lugar a un préstamo compulsivo en favor del Estado.



Por lo dicho, se apela aquí a que se reencauce esa operativa en forma tal que se evite la producción del excedente-préstamo al Estado.



Se confía plenamente en que el gobierno que actúa con seriedad y profundo respecto del orden jurídico, encuentre una solución a esta temática.