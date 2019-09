Devolución Fonasa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|En los próximos días, se estará produciendo la mencionada devolución, producto que el Estado recaudó más dinero que el que correspondía en el 2018, por la cobertura de salud.



Si no fuera un hecho ya a esta altura rutinario (y de hecho así lo toman los medios de prensa ya que las noticias año a año respecto a este tema tienen un formato parecido), llama la atención cómo una apropiación indebida se transforma ya en un vinteneo propio de los viejos comercios minoristas, hoy en vías de extinción.



Sin necesidad de ser egresado de una carrera universitaria en materia financiera, hice unos breves cálculos que comparto con uds., por lo menos para que este tema no pase desapercibido.



En primer lugar, se informa que el monto a devolver asciende a $ 4.400.000.000 (cuatro mil cuatrocientos millones de pesos); dicho monto surge de aplicar una cuota mutual promedio y lo que supere la misma es objeto de devolución. Dicha cuota, por motivos inexplicables, en lugar de haberse aumentado igual que el IPC aumentó un 10,10% en lugar del 7,96% que fue el IPC del 2018, por lo cual el Estado se apropió de US$ 2.700.000, más de lo que hubiera correspondido.



No menor es que el tipo de cambio promedio en 2018 (fuente BCU) fue de $ 30.75 por dólar, lo que equivale a que el dinero que retuvo durante 2018 y parte de 2019 el Estado fueron US$ 143.100.000 y devuelve US$ 119.900.000, apropiándose por el efecto del tipo de cambio de US$ 23.200.000 más.



A todo esto, se suma el margen financiero que significó tener el dinero en los bolsillos del Estado en lugar de los particulares y para no complicar, supongamos que ese dinero se apreció en el mismo tenor que el IPC, significando entonces que le produjo un rédito equivalente a US$ 9.800.000 más por dicho concepto.



En suma, el Estado a través de estos mecanismos se generó un beneficio de casi US$ 36.000.000, medrando con el dinero de los contribuyentes uruguayos. Seguramente estas son cuentas muy básicas, pero en grandes números confirman la tendencia de estos gobiernos que hemos sufrido; de recaudar a toda costa y apelando al recurso barato de quien no sabe ya dónde seguir lucrando, con tal de no bajar el gasto exorbitante que llevan adelante.