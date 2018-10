Devolución Fonasa

( |Realmente estoy indignada. Resulta que fui a cobrar lo que el Estado me devolvió por pagar de más, por esa forma imperfecta que se aplica y del dinero que me devolvieron me descontaron el IRPF.



¿Cómo puede ser?



Ese dinero no es una ganancia por el cual haya que pagar el impuesto a la renta. No, es la devolución del Fonasa; un dinero que se pagó demás.

¡Es inconcebible!