Deudores del BHU y la ANV

@|Formo parte de un enorme grupo de personas que recurrió al Banco Hipotecario hace mucho tiempo, para concretar el sueño de la vivienda propia, y hoy se ve afectado porque esa deuda ha perdido totalmente la relación con el monto solicitado y con la realidad.



La única opción que ofrecía el BHU antes del 2005 era el ahorro y el préstamo en Unidades Reajustables (unidad que ajusta por el Índice Medio de Salarios). Debido a los vaivenes de la economía nacional y mundial, esta UR comenzó a alejarse del costo de vida llegando a tener una diferencia de un 70% desde entonces hasta la fecha. Exactamente así. Se ha pagado un 70% más de lo que ha aumentado el costo de vida en el Uruguay.

El Ministro Astori ha reconocido públicamente que es un problema al “que hay que buscarle una solución” y también ha dicho que “hay familias que cuanto más pagan, más deben” y en otra oportunidad dijo que hay que “trabajar para conseguir un alivio a una población cuyas cuotas han tenido un gran crecimiento”.



Nos fuimos ilusionando con estas declaraciones /opiniones… pero la solución no solamente no ha llegado sino que no parece estar cerca. La sensibilidad de parte del gobierno parece haber faltado a la cita.