Cómo detectar la droga en un joven, mucho depende de Ud.

@|Últimamente muchos padres me han contactado, pues no saben cómo detectar si su hijo, su hija, o si alguno de los amigos de sus hijos consumen drogas.



Considero que hay más de un 80% de los padres que ignoran que sus hijos se drogan, hasta que aparecen arrastrándose en sus casas, presos o involucrados en acciones ilegales.



Es por esto que hoy pensé que sería oportuno explicar cómo detectar la droga en el organismo de un joven, ya que también muchos padres desconocen.



Esto no es una cátedra, es la preocupación de un padre sobre el miedo de otros padres.



Si a Ud. le coinciden algunas de estas alertas, no actúe por impulso ni con violencia, logre el asesoramiento de un especialista en drogas.



Los padres deben saber que hay distintas drogas que producen distintos síntomas durante la intoxicación y durante el período de abstinencia. Las señales principales o más notorias del abuso de alcohol o drogas en un joven son:



- Físicas: fatiga, múltiples quejas sobre la salud física, ojos enrojecidos (por la marihuana) y sin brillo, o tos persistente.



- Uso excesivo de desodorante, gotas para los ojos, lentes oscuros, falta de higiene, dormir más de lo habitual.



- Emocionales: cambios en la personalidad, cambios bruscos de humor, irritabilidad, comportamientos irresponsables y arriesgados, baja autoestima, tristeza o depresión, desinterés general en actividades que antes les gustaban.



- Familiares: riñas más frecuentes, desobediencia de las normas, mentiras repetidas, estar retraído o no comunicarse con la familia, secretos excesivos (respecto a amigos, sitios donde van, no poder entrar en su habitación, etc.).



- Escolares: disminución del interés por el colegio, actitud negativa, no ocuparse de hacer los deberes, disminución de las calificaciones, ausencias del colegio, problemas de disciplina.



- Sociales: amigos nuevos a los que no les interesa las actividades normales de la familia y el colegio, problemas con la ley, cambio hacia un estilo poco convencional de vestir o de gustos musicales, tatuajes o piercings excesivos.



Algunas de estas señales de aviso pueden indicar otros problemas.



Los padres deben reconocer que existe un cambio en el comportamiento, humor, relaciones, rendimiento escolar y hábitos de su hijo o hija. Se debe hablar con sinceridad y claridad con los hijos sobre nuestra preocupación sobre su posible uso de drogas...



Nunca agresivamente o con violencia.



No nos debe tranquilizar una respuesta negativa si no se encuentra una causa al cambio de comportamiento.



Una respuesta airada o frases como “no confiás en mi”, “me estás espiando”, ante nuestras preguntas indican un excesivo recelo del adolescente y deben inducir sospechas.



Una vez que se sospecha abuso de drogas, debe realizarse una visita al médico de cabecera, que realizará una evaluación...