Poder destructivo del FA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|El gobierno de Lacalle Pou ha sido reconocido a nivel mundial por su muy buen combate a la pandemia, pero increíblemente uruguayos del Frente Amplio lo han denostado y criticado despiadadamente.



El gobierno de Lacalle Pou que ha mejorado la seguridad, aunque falta mucho por hacer, es criticado en forma artera por el Frente Amplio, que dejó la inseguridad con cifras escandalosas. No supieron combatirla y hoy cuestionan todo con total hipocresía.



El gobierno de Lacalle Pou ha disminuido el enorme déficit fiscal que heredó y es duramente criticado por el Frente Amplio, que fue el que actuó con total irresponsabilidad con los dineros públicos.



El gobierno de Lacalle Pou va a realizar la reforma de la Educación, reforma que prometió el Frente Amplio más de una vez y que nunca realizó y hoy la critica duramente.



El gobierno de Lacalle Pou va a realizar la reforma de la Seguridad Social, la cual viene siendo reclamada, anunciada y nunca realizada por el Frente Amplio, y hoy es un crítico radical de esa reforma.



El Frente Amplio actúa como un tsunami destructivo contra absolutamente todo lo que hace este gobierno con total malicia política y casi antipatriótica.



Pero lo más increíble es que haya tantos ciudadanos que se dejen arrastrar por esa campaña artera y despiadada. Tantos ciudadanos que no analizan, que no piensan, que actúan al son de la furiosa campaña del FA.



¿Dónde quedó el uruguayo inteligente, analítico, observador? ¿Tanto daño le hicieron 15 años de gobierno del Frente Amplio a las mentes de los uruguayos? ¿Los vamos a dejar retornar y que gobierne gente radical que vemos cómo está actuando como oposición?



Si esos uruguayos no reaccionan rápidamente, se asoman tiempos oscuros para nuestro país. Va a quedar en manos del poder comunista y radical del Frente Amplio, junto al poder sindical, también comunista y radical del Pit Cnt.



No ven que el Frente Amplio no es un partido más como los hubo a través de la historia uruguaya, sino que es un satélite de la izquierda radical latinoamericana creada por Fidel, Chávez, Lula.