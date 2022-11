La destrucción del Parque Roosevelt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Tala indiscriminada para instalar emprendimientos privados en el gran pulmón verde del área metropolitana- el Parque Roosevelt- que cuenta además, con una enorme biodiversidad.



En todo el mundo se cuidan con especial esmero y reglamentaciones las áreas verdes existentes, en particular aquellas denominadas pulmones de la ciudad. Si no existen, se trata de crearlas (ver caso Qatar), conscientes de que en ellas va la mejora de la calidad de vida y salud de los ciudadanos. En Uruguay, las destruimos.



La mayoría de los ciudadanos han disfrutado del Parque Roosevelt, ya sea por eventos que en su momento fueron criticados por las consecuencias como: destrucción de la caminería, tala ilegal para instalación de puestos de venta y tala, también ilegal, para obtener leña. Pero ahora vamos a la destrucción total, el único beneficiario: el Municipio de Canelones (IMC).



El Parque Roosevelt, área natural protegida ubicada en la Ciudad de la Costa (Canelones), antes conocido como Parque Nacional Centenario o Parque Nacional de Carrasco, luego Parque Roosevelt en homenaje al presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt.



El área fue donación de Alfredo García Lagos, condicionada a la desecación del bañado existente y la forestación del campo para crear un parque de uso público, siendo administrado en forma equivalente a un parque nacional.



El parque no sólo se transformó en recreación para los ciudadanos, sino también en un área de uso científico en cuanto a recorridos por grupos tanto de estudiantes como organizados por particulares, para el análisis y conocimiento de las especies de árboles y arbustos ahí existentes.



¿Quién no ha visto al transitar por las avenidas que lo circundan (Avda. La Playa (oeste) Racine (Este) Camino Carrasco (Norte) La Rambla (Sur) a familias disfrutando durante todo el año, de ese espacio natural que posiblemente no tengan en donde viven (apartamentos, barrios poblados, etc.)?



Pues bien, se destruirá ahora un área aproximada 100 x 200 metros para instalar ¡canchas de fútbol! Por supuesto que a ello se agregarán- se creen o no- áreas de estacionamiento, kioscos de venta y como no, un galpón para uso municipal y por supuesto bocas de venta de droga . ¿Alguien lo duda?



Ahora se ha talado en Camino Carrasco frente a Remonta del Ejército aproximadamente una hectárea (90 x 120 metros) aparentemente para construir un espacio cerrado, con fines deportivos para uso de los liceos.

He tomado varias fotos que son elocuentes.



Por supuesto que no hay argumentos, o no se conocen, que justifiquen este disparate. Salvo el recaudar para la IMC.



Seguirán sin duda otros emprendimientos privados o genialidades de las autoridades, sin tener en cuenta el valor en todos los órdenes (menos el económico) de este espacio que las próximas generaciones conocerán por fotografía o grabaciones. En definitiva: ¡qué tristeza!