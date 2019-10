Otro destino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nuestro país ha pasado por varias disputas antes de su independencia, portugueses que nos dominaron llegando hasta colonia, españoles, ingleses, argentinos...



De idas y vueltas, terminamos fundando este paisito “al oriente del río Uruguay"...



Las buenas épocas que una vez vivimos, nunca regresaron, la mal llamada “suiza de América" de los años cincuenta tampoco. Claro, esta última no fue por mérito propio, sino que en esas épocas se cumplía el dicho: “en el país de los ciegos el tuerto es rey”. En aquel mundo convulsionado, de guerras mundiales, donde ni para comer tenían, nosotros vendíamos a precio de oro lo poco que producíamos, carne, granos, etc. Hoy ya es distinto, no nos necesitan, son capaces de tenerlo todo, alimentos, tecnología, etc. ¡Hoy tenemos un desempleo de alrededor del diez por ciento!, sin dejar de contar los miles de empleos de bajos salarios, o de tiempo parcial, changas, etc. que en las estadísticas se toman como empleados activos. Un país, donde cuando a los jóvenes se le pregunta cual es su ideal, responden conseguir un empleo publico..., que futuro..., que país...



Un país donde cualquiera tiene un pariente en el exterior, hijos, hermanos, tíos, primos, vecinos, etc. Un país en donde para progresar en un negocio, se debe empezar fuera de la ley, evadir impuestos, coimear, etc., cosa que no les va a todos, ya que muchos fuimos educados de otra forma...



Yo me imagino siempre, como estaríamos si hubiesen triunfado los ingleses, en sus invasiones...



Colonia Inglesa, de moneda Libra Esterlina, dominando el cono sur, grandes puertos de aguas profundas, concentrando todas las exportaciones de la región, bancos de verdad, concentrando los capitales de la zona, grandes aeropuertos, nivel de vida, dominio de nuestros vecinos, y respaldo internacional, y de la mayor potencia, EE.UU., entre otros.



Siendo un puente entre dos grandes, imponiendo condiciones, regulando el transito, el comercio, y no un tapón , que en cualquier momento salta, dependiendo de la mínima distorsión o estornudo de cualquiera de los dos, Brasil o Argentina.



En fin, no sucedió, y todo eso no somos capaces de lograrlo, sencillamente porque no tenemos esa cabeza, ese pensamiento, esa linea de vida y de actuar de los países grandes, grandes de cabeza, de negocios, de política, no de superficie, como lo es Japón, Alemania, Suiza, etc.



Aquí seguimos con burocracia, trámites que se logran por amiguismo, negocios estatales mal hechos, presidencias que prueban, y no les importa errar, ya que no les importa la gente.



En fin, ahora entiendo los que se fueron, y se siguen yendo, seguro todos ellos, los que emigran, son los bien educados, los que van por la derecha, los que hacen fila y esperan su turno, los que no coimean, los que trabajan de verdad, y de esa forma aquí no tenían futuro...



Así estamos, así somos, así estaremos...