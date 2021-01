Para destacar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@|Los Intendentes de Salto, Dr. Andrés Lima y de Canelones, Prof. Yamandú Orsi, ambos son de la oposición, pero eso no es obstáculo para colaborar con el país. Y sin dejar de pensar lo que piensan, están dispuestos a dar una mano para combatir la pandemia que azota a la humanidad. ¡Bien por ellos! Así se practica la democracia.



También hay que destacar la reunión del Presidente de la República con el Dr. Marcos Carámbula. Otro integrante de la oposición que, dispuesto a cambiar ideas, se trasladó a Casa de Gobierno.



Pero esta reunión parece que no contó con todo el apoyo. Y eso pasa, porque aún queda gente que no entendió que la etapa electoral ya pasó.



Así que les ruego que se queden tranquilos, en democracia se puede disentir sin perder sus principios; acá no estamos ni en Cuba, ni en Venezuela, ni en China, ni en Corea del Norte donde no hay cambio de opiniones con la oposición, simplemente porque no hay oposición. Eso sucede siempre en países totalitarios.



Acá podemos opinar lo que queramos. ¡Bien por la libertad!



Quédense tranquilos y miren al cielo, y verán que los nubes pasan, pero el azul queda.