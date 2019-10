Después del Debate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasado el debate, quedaron claras muchas cosas que no son comentadas por los analistas y politólogos. ¿Porqué no lo hacen o no lo dicen? Ellos, lo sabrán , pero el hecho es notorio.



En el debate, Lacalle Pou hizo las llamadas “críticas” al Frente Amplio, y parece que como el Frente Amplio se apega a eso para sentirse víctima (recordemos que el FA es líder histórico en criticar) y seguir atacando. Todo el staff de analistas y politólogos se aferran a eso y salvan sus notas. Ninguno va a lo profundo de lo dicho por Lacalle Pou. Ninguno dice que esas cosas, son “hechos y no palabras”. Que son la realidad de lo que hizo el partido de gobierno, de sus mentiras, de sus fracasos, de lo que está viviendo el país. Están todos preocupados por qué dice cualquier integrante del Frente Amplio, y ninguno está preocupado en comentar todo lo que esa noche se dijo de la realidad del país... Si no hay comentarios imparciales, la opinión pública está dirigida. No es ético ni correcto. Si eligieron esa profesión, la dignidad de la misma es ser imparcial. No se puede escuchar sólo con el oído izquierdo, ver sólo con el ojo izquierdo, no se puede hablar con el lado izquierdo de la boca, eso es hemiplejia. La imparcialidad es observar con los dos ojos, escuchar con los dos oídos, analizar con todo el cerebro y hablar con toda la boca, mostrando imparcialidad y profesionalidad. Estamos viviendo en un país inclinado a un lado, por la fuerza del poder, lo cual es malo para la salud económica, social, y cultural. Hablen de realidades y de quien con falsas sonrisas atacó (y dice que no), y no pudo defender tantas verdades. Martínez habló maravillas de lo que se hizo. Es cierto, muchas cosas se hicieron, no se le negó, pero muchísimas las hicieron mal, administraron mal, dejando al país sin protección, sin seguridad pública, mas endeudado que en la crisis del 2002. Eso se le critica, la mala gestión y eso es lo que no puede negar el candidato oficialista y no deben ocultar los analistas y politólogos. Esos son “hechos y no palabras”. El Frente Amplio perdió la oportunidad histórica. Bonanza externa como nunca. Mayoría parlamentaria, con el pueblo a favor. Que más pedir. En 15 años. destruyeron muchísimo. Dejan la mayor inseguridad de la historia, crisis social, los supuestos pobres en la cuerda floja, crisis educacional, crisis económica, divisionismo...



En conclusión lo que dijo Lacalle Pou en el debate, es que el Frente Amplio Fracasó en la gestión además de mentirle al electorado.