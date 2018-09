Desprolijidades de OSE

@|Hoy, lunes 24 de setiembre del 2018, OSE me cortó el agua a pesar de ser un pagador impecable.



Resulta que según me dicen, yo adeudaría un recibo desde diciembre del 2017. Sí, hace casi un año.



Pero lo triste es que jamás me notificaron de esos “miserables” $396 que supuestamente debo, ya que no solo nunca me llegó ningún documento que lo dijera (de lo contrario que lo demuestren) y además en el último recibo, como en los anteriores, no dice absolutamente nada que tenga una deuda de $396. ¿Cómo voy a saber entonces?



Sin embargo, me cortaron el agua sin siquiera notificarme con un simple recibo por debajo de la puerta.



Cuando llego a mi casa me encuentro sin agua y cuando pregunto a un vecino me dice que anduvo la OSE. Llamé y me dijeron que debo $396 y que tengo que pagar la “deuda”. No tengo problema, es más, ya la pagué, pero hoy estoy sin agua, no me puedo bañar ni usar el water y tengo dos niños chicos.



En resumen: ¿desde diciembre de 2017 estuvieron para notificar y no solo no lo hicieron sino que me cortaron el agua sin aviso? ¿Para qué está la tecnología si ni siquiera reliquidan como en UTE cuando queda un recibo atrasado?



Y para peor, cuando cortan el agua ni siquiera cortan el caño o ponen un precinto, sino que cierran la llave exterior de entrada. O sea que Ud. llega de trabajar, ve que no tiene agua y lo lógico que haga es que abra la canilla de entrada al no haber precinto. Y sabe que le hace después OSE, le pone una multa por “fraude” por haber abierto el pase como si Ud. supiera quién lo cerró y porqué.



Agradezco esta publicación tan útil, para aquellos que ya estamos hartos de la ineptitud de este ente estatal.