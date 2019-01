Despilfarrando nuestro dinero

@|El Frente Amplio cuando asumió el gobierno en el 2005, entre las muchas promesas incumplidas, estaba el buen uso de los dineros públicos. Desde esa fecha hasta ahora, hemos visto como se han dilapidado decenas de millones de dólares, en algunos casos por incapacidad de los involucrados (Regasificadora, Pluna, Alas U, Ancap), en otros por negocios con “amigotes” (DISSE , Fripur, Envidrio) y en otros por compras con tarjetas corporativas para beneficios personales. También tenemos un organismo denominado Fondes que se ha dedicado a despilfarrar las ganancias del Brou, prestando dinero a proyectos que los propios economistas del gobierno consideraban inviables.



Lamentablemente pesa más el amiguismo y la velita al socialismo que los números contables. Siempre se dijo que al frente de los distintos organismos se designaría a la persona más idónea y que si alguien metía la mano en la lata, se la cortarían. Los hechos demuestran que los más idóneos y que pertenecen al oficialismo no demostraron su capacidad en absoluto y que los que metieron la mano en la lata, hasta ahora no han tenido que comprar una prótesis.



Esta semana nos enteramos de otra situación que permite que el grifo siga abierto, total los giles que pagamos impuestos no podemos revertir la situación.



Me refiero a multas cometidas por vehículos oficiales. En el año 2017 se cometieron 523 infracciones, por las cuales los distintos organismos debieron abonar $3,5 millones. El año anterior (2016) se cometieron 297 que representaron alrededor de $1.000.000. La mayor parte de las infracciones fueron por exceso de velocidad: 70 en el año 2016 y 301 en el año 2017.



El Estado que es quien debe dar el ejemplo, es el más irrespetuoso de las normas.



Lo más insólito es que entre las multas hay también por no pago de patente. Insólito, el Estado evade al propio Estado. Esto no es de extrañar pues tuvimos el caso del Ministro Astori que había eludido el pago de aportes al BPS de su propia secretaria y el caso de Asamblea Uruguay que tampoco le pagaba los aportes a la secretaria de Jorge Orrico, cuando éste integraba el directorio del Sodre. Total tienen mayoría en el Parlamento...



Este viva la pepa en el uso de los vehículos oficiales se da porque quien comete la infracción no abona de su bolsillo la misma, sino que lo hace el organismo al que pertenece, que lo máximo que puede hacerle es un llamado de atención.



Tenemos otra situación que ahora nadie se ha hecho cargo y es los cientos de inmuebles que posee el Estado y de los cuales no hay ningún registro exacto para poder darles alguna utilidad o de lo contrario venderlos a particulares.



Por otro lado, vemos que el Estado en sus distintas áreas se expande y adquiere o alquila inmuebles cuando tiene cientos de ellos abandonados.

Esto demuestra que no es necesario aumentar impuestos y tarifas públicas para que el Estado tenga más disponibilidad, sólo hay que tener un poco de sentido común y manejar el dinero de todos los ciudadanos, como si fuera el propio. Quienes prometieron que harían temblar las raíces de los árboles, lo único que hicieron temblar fueron los bolsillos de los contribuyentes. Después de tres períodos de gobierno demostraron que fueron como un espejismo, pues a lo lejos lo que parecía un oasis en realidad era una catástrofe.



Esto tiene una única solución y la tenemos disponible en nuestras manos el último domingo de octubre, sacándoles tarjeta roja...