@|Estimados, por favor despierten, piensen, no se dejen engañar por esta victoria mínima, pónganse a pensar.



No interesa lo que tú y yo creamos, la realidad es lo que cada individuo cree, esa creencia la construye la mente de cada uno y para ello utiliza sus prejuicios alimentados por los diferentes relatos de políticos, referentes, amigos, periodistas, medios y percepciones; tienen más importancia para cada uno los relatos que lo que venían creyendo.



El que calla otorga.



De un lado continúan escuchando mitos, promesas, relatos esperanzadores aunque falsos; al mismo tiempo que reclamos sobre las necesidades que siempre las habrá, por aquello de que los recursos siempre son escasos mientras las necesidades son infinitas.



Pero desde el bando contrario, por más que canten loas a lo hecho, nunca son suficientes, no se impactará en las consciencias.



Lo que debe hacerse es coordinadamente, machaconamente, insistentemente, demostrar una y otra vez, muchas veces, basándose en la realidad, en la experiencia mundial, que es más que suficiente y determinante, repito, demostrar que ese relato mágico que todo lo solucionará y traerá el paraíso a la tierra, donde lo implantaron fracasó, y eso no es relato, es la verdad.