Desparpajo

@| Suma facilidad y desembarazo en el hablar o en las acciones. (definición del diccionario de la Real Academia Española). Este sería el resumen de la respuesta del Presidente Vázquez a la Presidenta del Directorio del Partido Nacional.



“Dentro de la Constitución y la ley todo, fuera de la Constitución y la ley nada”. Esta frase utilizada para explicar que la descarada propaganda en favor del partido de gobierno, usando los medios de difusión a costo del Estado, es decir de los impuestos que pagamos todos los uruguayos, está dentro de la ley y la constitución. Aquí el Presidente Vázquez no hace nada diferente de lo que ha hecho en sus dos mandatos: gobernar exclusivamente para su partido, sin importarle un comino el 50% restante de la población que no lo votó. Es evidente que la “biología”, según su misma definición, que le permitió postularse hace cinco años no lo acompañó cabalmente. Para empezar eligió - o le eligieron - como compañero de fórmula al dimitido ex-Licenciado Raúl Sendic, co-protagonista conjuntamente con el actual candidato presidencial de su partido, del “despilfarro” más grande que se tenga conocimiento en Ancap.



Además, eligió al Ministro Bonomi para llevar a cabo su promesa electoral de “disminuir en un 30% las rapiñas”, a la Ministra M.J.Muñoz para “cambiar el ADN de la educación”, al Ministro Astori “para no aumentar los impuestos”, al Ministro Murro para hacer de vocero de la actual campaña política de su partido, etc. Otro sí digo, a comprometer a futuros gobiernos a efectuar importantes inversiones en beneficio exclusivo de una multinacional que se instalaría en el centro del país, suscribiendo un contrato rodeado de secretismo, quizás con el único propósito de que la “Fuerza política” de su propio partido no lo destrozara.



Esperemos que el próximo presidente gobierne, como establece la Constitución, para toda la población, sin importar la divisa ni las ideas, pero siempre apuntando hacia un mejor futuro, con mayor seguridad, mejor educación y más y mejor trabajo.