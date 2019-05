Desinformación grave

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|La Universidad de la República, publicó un trabajo titulado “Fronteras de Integración del Mercosur”, de Gabriel Ríos, enfocando al área donde (presuntamente) se encuentra el Trifinio Argentina-Brasil-Uruguay. En dicho trabajo comete errores garrafales que afectan nuestra política exterior y como secuela nuestra soberanía.



Dentro de un extenso trabajo de 288 páginas editado en pdf., cita como referencia histórico – cartográfica, una publicación del Sr. Wilson Krukoski “Isla Brasilera, Breve Noticia Histórica”. Este señor de nacionalidad brasilera, fue integrante de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, como delegado de su país y consecuentemente sostiene una posición sobre la situación de esta zona que difiere radicalmente de la posición uruguaya al respecto.



Existe en la Isla en cuestión un marco construido en forma unilateral por Brasil en 1860, denominado por los delegados brasileros MP13, sin participación de la contraparte uruguaya, no existe acta de ese trabajo en los registros de nuestra Cancillería. Por lo tanto, desde el punto de vista nacional ese hito presuntamente limítrofe no tiene validez jurídica.

La Isla Brasilera se ubica en el Río Uruguay neta y claramente al oeste de la desembocadura del Cuareim, las observaciones geomorfológicas a través de imágenes aéreas y satelitales así lo demuestran, como se puede observar claramente en el Google Earth, por ende, los tratados de límites entre Brasil y nuestro país, no pueden alcanzar esa isla que está fuera de su jurisdicción. Perece claro que el Río Uruguay no es límite en nuestro país y los vecinos norteños.



El tratado de Límites Uruguay – Argentina, sobre el Río epónimo, de 1961, contiene en su encabezamiento una reserva que fuera redactada, por el entonces canciller T/N Homero Martínez Montero, sobre la Isla Brasilera, reserva aceptada por Argentina.



Como integrante de la Comisión Demarcadora de Límites Uruguayo – Argentina, sobre el Río Uruguay, durante más de 20 años, publiqué artículos sobre este tema que están editados en la Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay y en el Boletín del Instituto Geográfico Militar.

El señor Gabriel Ríos, al aceptar la referencia bibliográfica citada, asume que existe un hito que funge de trifinio, craso error, otros dos hitos que cita, al norte de la boca del Cuareim, fueron construidos por Brasil y Argentina en el marco de sus respectivos tratados. Krukoski - en su trabajo según Ríos- toma estos tres hitos, los dos anteriores y el MP13, para ubicar “El Trifinio”. Realmente es incomprensible y no resiste el análisis lógico, que tres hitos determinen un punto, que está en discusión.



En resumen, la ubicación del Trifinio está en discusión con sus consecuencias limítrofes y aconsejamos a la Udelar que consulte a Cancillería para tratar temas fronterizos.